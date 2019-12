Auto si ribalta: rallentamenti a Orzivecchi. La donna alla guida del veicolo è stata soccorsa in codice verde.

Auto si ribalta

Probabilmente ha fatto tutto da sola. Un’auto si è ribaltata in via Piccinelli a Orzivecchi. La donna alla guida, di 55 anni, non è rimasta gravemente ferita ed è stata soccorsa in codice verde. Sul posto però è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco. Inoltre, a seguito del sinistro, si sono verificati diversi rallentamenti sulla ss235.

TORNA ALLA HOME