C’e tempo fino a venerdì prossimo

Un avvincente torneo andrà in scena in oratorio

Sono state aperte nei giorni scorsi le iscrizioni per scendere in campo per una sfida a calcio balilla umano nell’oratorio di Alfianello.

Per prendere parte a questa insolita gara basta lasciare il proprio nominativo in sagrestia o chiamare il 348-3931000 entro il 10 agosto.

La quota di partecipazione è di 10 euro a squadra, ogni squadra è formata da 8 giocatori.

Il torneo si disputerà in oratorio lunedì 13 agosto, e sarà aperta la cucina con serata pizza.