Al via i lavori dell’area di via Fleming a Pontoglio. I cantieri, tempo permettendo, inizieranno in settimana. Nasceranno 100 parcheggi.

Area di via Fleming

Al via i cantieri. Tempo permettendo, da lunedì inizieranno i lavori per la creazione della nuova area polifunzionale di via Fleming. Questa, destinata normalmente a parcheggio, sorgerà a ridosso del centro storico e nel contempo sarà accessibile sia dalla provinciale che dalle vie del paese. La struttura andrà a collocarsi tra il vicolo Banzolini e la via Fleming a pochi metri da via Solferino; l’area espropriata recentemente dal Comune, da diversi anni si presentava in totale stato di abbandono e degrado. Il progetto, pensato per essere anche area di aggregazione e per la realizzazione di eventi pubblici, non presenta barriere architettoniche: tutte le aree saranno a raso e anche l’illuminazione sarà collocata all’estero degli spazi pubblici. I nuovi parcheggi saranno circa 100 e questo dovrebbe consentire l’attivazione di una serie di successivi interventi di trasformazione e di riqualificazione del territorio, dal punto di vista commerciale, economico, ambientale e sociale.

L’intervento del sindaco

«La posizione strategica del parcheggio garantirà la fruibilità del servizio sia alle aree di recente edificazione sia al centro storico – ha spiegato il sindaco Alessandro Seghezzi – L’aspetto socio-economico è di rilevante importanza perché si inserisce nell’ambito delle iniziative tese ad implementare le opportunità di sviluppo dell’attività commerciale nel centro storico, nonché quale spazio per le manifestazioni pubbliche anche di aggregazione sociale. E’ uno dei principali ma non unico progetto di viabilità di quest’anno. Nel corso degli anni abbiamo ascoltato molto le osservazioni dei cittadini e dei commercianti, motore economico del nostro paese, e dove possibile abbiamo creato spazzi al servizio delle attività e dei fruitori, con questo ulteriore intervento possiamo dire di aver trovato la giusta sintesi per garantire accessibilità e sicurezza».

La realizzazione non solo permetterà la nascita di nuovi parcheggi, ma risponderà anche alla necessità di qualificazione dell’area.

«E’ una soluzione in grado di soddisfare la richiesta dei consumatori e contemporaneamente riqualificare un’area in grado di collegare le nuove zone residenziali al centro storico – ha concluso il sindaco – Un’opera in grado di migliorare ed incrementare gli aspetti socio-economici, studiata e progettata con la lungimiranza anche per il possibile cambiamento eco sostenibile legato alla mobilità che le nuove generazioni dovranno affrontare. Questa è l’ennesima dimostrazione di come i fatti valgano molto di più delle parole e noi, con questo investimento di oltre 250.000 euro abbiamo sia risolto un problema sia portato a compimento una promessa elettorale per il bene del nostro paese».

TORNA ALLA HOME