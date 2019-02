Addio a “Rico”, fratello del vescovo Vigilio Mario Olmi. I due si sono spenti a poche settimane di distanza. Antonio si trovava alla Casa di riposo di Chiari.

Addio a “Rico”, fratello del vescovo Vigilio Mario Olmi

Solo qualche settimana fa, improvvisamente, si è spento il vescovo emerito più amato dalla comunità di Chiari, Vigilio Mario Olmi, e ieri si è spento anche suo fratello “Rico”. Antonio Olmi ha lasciato la comunità clarense a 93 anni. Da qualche tempo si trovava in Casa di riposo, alla Onlus Pietro Cadeo. In molti lo ricordano per il suo negozio di motorini e biciclette in via Morcelli, in centro storico.

La veglia e le esequie

La salma riposa alla Casa del Commiato di Michele Mombelli, in via Rudiano. Domenica sera alle 20 si terrà la veglia mentre i funerali si terranno, lunedì alle 10, in Duomo.

