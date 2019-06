Addio a Giovanni Remondina, oggi pomeriggio l’ultimo saluto. L’uomo si è spento a 50 anni. La cerimonia si terrà al villaggio Violino a Brescia.

Addio a Giovanni Remondina

Si è spento venerdì, a soli 50 anni, Giovanni Remondina. Oggi pomeriggio, a Brescia, si terranno i funerali. Il giardiniere viveva a Chiari da 26 anni, da quando si era sposato con la moglie Cristina. Originario del villaggio Violino, ha lavorato a Flero e Poncarale sia in proprio che alle dipendenze. Grande amante della subaquea, era una persona sempre disponbile e di buon cuore. Papà di due figli, proprio per stare vicino al maschio, il più piccolo, si era avvicinato anche al Rugby Rovato. Per diversi anni è stato collaboratore della società.

Le esequie

I funerali si svolgeranno nella Parrocchia di San Giuseppe Lavoratore al villaggio Violino alle 15.30. Si partirà da Chiari intorno alle 15 da via Isonzio.

