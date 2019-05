L’Istituto comprensivo ha organizzato, di concerto con la biblioteca, una mattinata dedicata alla promozione della lettura

Chi legge esce dal gregge

Un lungo corteo accompagnato dalla banda della scuola secondaria, ha sfilato per le vie del paese cantando e recitando slogan pro lettura. Grandi e piccini, con tanto di libro in mano, si sono trovati accomunati dal desiderio di manifestare il loro amore per il mondo della lettura a 360 gradi: saggi, narrativa straniera e italiana, biografie, racconti di avventura e fantascienza, avventure romantiche. Il corteo è terminato in piazza dove quasi 800 persone si trovare per dare vita ad un emozionante flash mob. Tre minuti di lettura ad alta voce, ognuno ha potuto declamare il libro che si era portato da casa, e tre minuti di lettura “silenziosa”, per mostrare le due facce dei libri: quella comunitaria basata sulla condivisione e quella introspettiva che alimenta il pensiero individuale. Il tema di quest’anno è stato la “cura”: verso le persone, ma anche verso il proprio paese, l’ambiente, in generale verso le cose rilevanti della vita. “Questa iniziativa è importante non solo perché ha lo scopo di promuovere la lettura, ma anche perché si apre alla popolazione cercando di coinvolgere genitori, simpatizzanti, e in generale tutti gli amanti dei libri” ha spiegato Itala Tinti, professoressa di Lettere alla scuola secondaria e promotrice dell’iniziativa.

