I Mercatini di Natale sono tornati ed hanno regalato una giornata ricca di divertimento e magia a grandi e piccini: un grande successo.

I mercatini di Natale

La bella iniziativa organizzata in piazza Paolo VI da alcuni commercianti con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, ha unito il mondo dell’associazionismo e degli hobbisti per dare vita ad una iniziativa ricca di opportunità. Non sono mancati stand gastronomici, con castagne col vin brulè, frittelle e molto altro, intrattenimento per i più piccoli con Babbo Natale e suoi simpatici elfi, tanta musica e persino una sfilata di cani. Questo pomeriggio a Borgo Poncarale ce n’è stato per tutti i gusti, anche il primo cittadino Antonio Zampedri e il parroco don Marco Compiani hanno partecipato a questa bella manifestazione che ha il nobile scopo di creare un momento comunitario all’insegna dell’armonia natalizia e ovviamente fare del bene: quest’anno l’intero ricavato sarà devoluto all’associazione 3T di Sirmione che si occupa di progetti a a sostegno delle popolazioni africane.

