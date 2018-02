Fine settimana agrodolce per gardesane, bassaiole e altomantovane impegnate nei campionati di calcio.

Feralpisalò sconfitta a Mestre

Finisce 3-2 per gli arancioneri veneti la sfida del girone B di serie C che poteva consentire al Feralpisalò di allungare sulle rivali. Due volte in vantaggio, con Guerra (rigore) e Voltan e in mezzo il rigore veneto di Spagnoli, i verdeblu vanno sotto nel secondo tempo per le reti di Neto Pereira e Sottovia.

Regionali: acuto Bedizzolese

Nei risultati pomeridiani spicca il 4-1 della Bedizzolese sul Ghedi in Eccellenza. Pareggi per Calvina e Castellana, quest’ultima piuttosto a sorpresa sul campo dell’Adrense. In Promozione vincono in trasferta le gardesane Vighenzi e Pro Desenzano, pareggia la capolista Montichiari che vede assottigliarsi ancora il vantaggio, mentre perdono Asola e Calcinato.

Minors: poker Castenedolese

Note liete in Prima dove la Castenedolese (girone G) rifila un secco 4-0 al Castegnato, mentre il Castiglione trova il pokerissimo. Girone E di Seconda carico di pareggi, cambia quindi poco in ottica playoff. Nel gruppo F torna al successo il Borgosatollo, mentre perde l’Ac Ghedi in attesa del risultato serale del Real. Rovizza ancora sugli scudi in Terza categoria: espugna Calcinato e rosicchia altri due punti al Paitone. Successo anche per il Carpenedolo.