Pochi pareggi nelle sfide “che contano” in questo fine settimana di calcio sul Garda e nella Bassa.

Feralpisalò a riposo in attesa del Padova

Turno di riposo per i verdeblu di Domenico Toscano, quinti nel girone B di serie C, che mercoledì sera saranno impegnati a Padova. Nel resto del girone vincono Bassano e Reggiana, mentre la Sambenedettese quarta impatta a Fano nel derby delle Marche.

Regionali: ancora tre punti per la Bedizzolese

Bedizzolese seconda, grazie al riposo “forzato” della Calvina (che deve ancora recuperare la sfida con il Breno), dopo il successo 0-2 contro il Valcalepio. Perdono invece Ghedi e Castellana. In Promozione altra sconfitta per il Montichiari che cade a Calcinato ma conserva – ancora – la vetta della classifica; in chiave salvezza vince anche la Vighenzi, da segnalare infine la vittoria per 1-2 dell’Asola a Desenzano.

Minors: continua la corsa della Castenedolese

In Prima sorride la Castenedolese, che superando 0-2 il Gavardo distanzia il sesto posto. Pareggio a Verolanuova invece per il Castiglione. Nulla di fatto nel derby di Seconda tra Pozzolengo e Valtenesi (2-2), vincono Toscolano, Feralpi Lonato e Voluntas Montichiari; nel girone F torna in testa il Borgosatollo mentre perdono ancora Ac e Real Ghedi. Cambia poco o nulla in Terza (girone C) dove vincono tutte le protagoniste tra cui Rovizza e Carpenedolo. (Risultati e classifiche da Tuttocampo.it)