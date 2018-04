Torneo dell’amicizia scende in campo a Rudiano. La competizione è stata organizzata dall’accademia rudianese.

Una giornata dedicata alle famiglie per divertirsi a colpi di pallone. Mercoledì, in occasione delle ricorrenza del 25 Aprile, andrà in scena la quinta edizione del “Torneo dell’Amicizia”. La competizione amichevole, organizzata dall’Accademia rudianese, vedrà quindi sfidarsi tra loro ben 24 squadre composte da giovani calciatori classe 2007, 2008, 2009 e anche 2010 per conquistare il titolo delle propria categoria.

Un giornata all’insegna del pallone

La giornata comincerà alle 9, con l’accoglienza dei calciatori, e continuerà fino al tardo pomeriggio. I ragazzi della società sportiva scenderanno quindi in campo per regalare al pubblico di genitori incredibili emozioni formato calcio, dimostrando tutto il loro talento e le grandi capacità da futuri assi del pallone. Alla conclusione del torneo, infine, si terranno i festeggiamenti e tutte le compagini verranno premiate.