Svolta all’Orzibasket esonerato coach Alessandro Finelli. Dopo l’ultimo innesto di Adam Smith, vedendo che i risultati stentanto ad arrivare, l’Agribertocchi Walcor Orzinuovi ha deciso di sollevare dall’incarico l’allenatore Alessandro Finelli. L’ennesimo cambio, tra allenatori e giocatori, per cercare di trovare finalmente la retta via per arrivare alla salvezza.