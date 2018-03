Per l’Orzinuovi basket match da ultima spiaggia questa sera alle 20.30 contro Jesi.

Orzinuovi – Jesi

Penultima partita casalinga della stagione per l’Agribertocchi Walcor Orzinuovi, chiamata ad affrontare nella 27esima giornata di Serie A2 la Termoforgia Jesi. Nella gara d’andata di metà dicembre i marchigiani si imposero 99 a 85. Per l’Orzinuovi basket è una partita da non fallire per tenere vive le speranze di agganciare i play-out. Dopo la partenza di Adam Smith, direzione Capo d’Orlando, saranno Raffa e Sollazzo i due americani a disposizione di coach Alessandro Crotti.