Per l’Orzibasket sconfitta amare e pesante contro Piacenza nel campionato di A2.

Orzinuovi – Piacenza 74-76

Una sconfitta amara e davvero pesante per l’Agribertocchi Walcor Orzinuovi che davanti al pubblico amico è costretta ad arrendersi 74-76 a Piacenza. A risultare decisivo, in negativo, è soprattutto il primo tempo che termina con 12 punti di vantaggio per l’Assigeco. Nel secondo tempo la reazione orceana è ottima perché alla ripresa del gioco, con un terzo quarto impeccabile, i biancoblù riescono a portarsi sul – 2 e nell’ultimo quarto riescono anche a mettere il naso avanti, con quattro lunghezze di vantaggio (63-59). Purtroppo però è solo un fuoco di paglia perché gli emiliani sono più lucidi nel finale e condannano Orzinuovi all’ottava sconfitta consecutiva.

La classifica ora si complica perché Bergamo, dopo la vittoria con Imola, si ritrova con quattro punti di vantaggio sui bresciani. E sabato prossimo ci sarà proprio lo scontro diretto.

Bergamo sale dunque a 12 punti mentre a Orzinuovi resta ultima con 8 punti insieme a Roseto che stasera alle 18 giocherà a Jesi.