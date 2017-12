Per l’Orzibasket nuovo allenatore, dopo l’esonero di Alessandro Crotti.

Arriva Alessandro Finelli

Alessandro Finelli è il nuovo allenatore dell’Agribertocchi Walcor. Per l’Orzibasket nuovo allenatore dunque, dopo che la società ha deciso per l’esonero di coach Alessandro Crotti. La panchina è stata dunque affidata al 50enne Finelli, bolognese doc.

La carriera

Finelli ha iniziato la sua carriera nelle giovanili della Fortitudo Bologna. Dopo aver vinto da vice il campionato di Serie A2 con Montecatini, nella stagione 2000/2001 passa a Livorno e si ripete, questa volta da head coach, venendo promosso in Serie A. Nel 2001/2002 arriva la prima esperienza nella massima serie italiana sulla panchina di Imola, passa poi un biennio a Ferrara, un biennio a Pavia ed un’annata a Montecatini. Dal 2007 al 2009 allena Montegranaro in Serie A1, nel 2009/2010 siede sulla panchina della Fortitudo Bologna, passa poi per un breve periodo a Reggio Emilia, prima di ritornare di nuovo a Bologna, questa volta sponda Virtus tra il 2011 e il 2013. Dopo una stagione a Scafati, una a Casalpusterlengo ed una ad Agropoli approda adesso all’Agribertocchi Walcor Orzinuovi.