L’Orzinuovi basket per tenere vive le chance salvezza deve vincere a Verona e sperare che Roseto perda con Bologna.

Verona – Orzinuovi

Ventottesima giornata di campionato in arrivo nel campionato di Serie A2 per l’Orzinuovi basket, chiamata ad affrontare una partita in trasferta sul campo di Verona stasera alle 18. La Tezenis viene da due sconfitte consecutive e sta lottando per mantenere la settima posizione che le garantirebbe un posto nei playoff. All’andata Orzinuovi dovette cedere per 89 a 93 dopo un tempo supplementare. Stavolta servirà una vittoria per tenere vive le chance di salvezza, ma servirà anche una sconfitta di Roseto contro la Fortitudo Bologna. Invece, in caso si sconfitta di Orzinuovi o vittoria di Roseto per l’Agribertocchi Walcor arriverebbe la retrocessione in serie B con due giornate d’anticipo.