Per l’Orzibasket vietato sbagliare contro Montegranaro, terza in classifica nel campionato di basket A2.

Orzinuovi – Montegranaro

Quella di questa sera alle 18 al San Filippo sarà una sfida fondamentale: per l’Orzibasket vietato sbagliare contro Montegranaro, terza in classifica. Questa sarà la seconda partita casalinga consecutiva per l’Agribertocchi Walcor Orzinuovi, chiamata ad affrontare nella 23esima giornata di campionato la Poderosa Montegranaro. Nella gara d’andata la squadra orceana condusse la partita per lunghi tratti per poi essere beffata nel finale per 86 a 80. La squadra marchigiana si trova al quinto posto in classifica con 28 punti ed è reduce dalla vittoria nel derby contro Jesi che ha interrotto una striscia di tre sconfitte consecutive. Per i ragazzi di coach Alessandro Finelli è il momento di alzare la testa e muovere la classifica per staccare Roseto e Bergamo.