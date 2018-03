Per l’Orzibasket trasferta a Forlì con coach Alessandro Crotti in panchina.

Forlì – Orzinuovi

Dopo la pausa per la Coppa Italia, torna in campo la A2 di basket. Per l’Orzibaske trasferta a Forlì alle 18, contro l’Unieuro che arriva da due sconfitte consecutive e in classifica si trova appena fuori dalla zona playout, mantenendo comunque 10 punti di vantaggio sulle ultime, ovvero Bergamo, Roseto e appunto Orzinuovi. Nella partita d’andata fu l’Agribertocchi Walcor a imporsi, 88-85, grazie soprattutto ai 33 punti di Anthony Raffa. Si prospetta una trasferta importante per i bassaioli, ancora alla ricerca della prima vittoria esterna stagionale che si spera possa arrivare dopo il ritorno di Alessandro Crotti sulla panchina orceana. Una scelta della società che possa portare una scossa all’interno del gruppo.