Impegnata nel campionato A2 di Basket, Orzinuovi ha esonerato Crotti.

Chiusa l’era Alessandro Crotti

L’Agribertocchi Walcor Orzinuovi ha esonerato Crotti. L’allenatore della storica promozione in A2 paga la carenza di risultati di questa stagione. Solo tre infatti le vittorie racimolate in questa parte di stagione che collocano gli orceani al penultimo posto del girone Est (insieme a Bergamo), con alle spalle la sola Roseto. La società del presidente Francesco Zanotti ha dunque cercato di dare una scossa alla squadra con questa mossa. Il suo sostituto dovrebbe essere Alessandro Finelli, allenatore che in passato ha guidato anche formazioni come Virtus e Fortitudo Bologna.