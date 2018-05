La Pontevichese, che affronta il Castelmella nella semifinale, vuole essere protagonista anche nella post-season.

Al via i play-off

Il gol di domenica scorsa di Matteo Bornati (Pavonese) al 96′ non solo ha permesso alla sua squadra di espugnare il campo di Pontevico (0-1) e confermare il terzo posto in classifica, ma soprattutto ha impedito (indirettamente) ai pontevichesi di accedere direttamente alla finale play-off.

E dunque, oltre a Pavonese – Gottolengo, oggi pomeriggio ci sarà anche la sfida Pontevico – Castelmella.

La squadra di Roberto Moscarella, così come la stessa Pavonese, potrà contare non solo sul fattore campo ma anche su due risultati su tre: se al 90′ il risultato dovesse essere in parità, sarebbe la squadra meglio classificata a passare il turno. Ovvero Pavonese e Pontevico, con quest’ultima che ha chiuso il campionato al secondo posto, tenendo testa al Gambara fino a poche giornate dalla fine.

Presentazione del match

Presenta così la sfida contro il Castelmella, il mister della Pontevichese Roberto Moscarella:” Finalmente arriviamo a giocarci questi play-off, un obiettivo che il Pontevico inseguiva da tantissimi anni. Quest’anno siamo andati oltre alle aspettative in campionato ma non vogliamo fermarci: se prima il nostro obiettivo erano i play-off, adesso è quello di conquistare la finale”. La tua squadra è pronta? :”Direi di si. E’ stato un bene aver giocato tanti big match in questo finale di stagione e quindi mi sento di poter dire che arriviamo pronti. Per quasi tutti noi è la prima volta ai play-off e dobbiamo avere la gioia di giocare questo tipo di partite”. Sarebbe un errore però sottovalutare il Castelmella:” Verissimo. Contro di loro abbiamo vinto entrambe le sfide in campionato ma possono contare su giocatori esperti che hanno già giocato diverse volte questo tipo di partite. Servirà dunque la miglior Pontevichese: umiltà, serietà e grande rispetto per i nostri avversari sono state le tre cose sulle quali abbiamo puntato in questi giorni”.