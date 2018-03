Gruppo running Castelcovati verso la maratona di Roma. Quattro podisti parteciperanno alla gara nella Capitale.

Gruppo running Castelcovati verso la maratona di Roma

Da Castelcovati in direzione Roma. Una trasferta per partecipare e, perché no, trionfare al più grande evento sportivo d’Italia: l’attesissima Maratona di Roma. Domenica 8 aprile la seguitissima competizione podistica animerà la Capitale riunendo fra le vie della città centinaia di instancabili atleti da tutta Italia. A correre la 42 chilometri non mancheranno nemmeno gli affiliati del gruppo Running covatese.

“E’’ con grande soddisfazione che annunciamo che 4 componenti del gruppo Running Castelcovati si sono iscritti alla Maratona di Roma dell’8 Aprile”, ha affermato il sindaco Camilla Gritti. “Il progetto è iniziato un’estate di circa 5 anni fa. E’ stato sostenuto dall’assessore allo sport Massimiliano Cinquini, che ha sempre incentivato la partecipazione alla corsa. Ma mai ci saremmo immaginati di poter ambire in così poco tempo ad un obiettivo tanto ambizioso».