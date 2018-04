Grande successo per il Giro dell’Oglio di Rudiano. La manifestazione sportiva organizzata dall’Aido ha raccolto oltre 700 corridori.

Sono arrivati da ogni dove per mettersi in pista e avventurarsi nella natura del Parco dell’Oglio. Anche quest’anno l’attesissima “Giràda en so e ‘n zò dè l’oi” ha raccolto in paese centinaia di gambe pronte a scattare. Pronte ad affrontare una giornata all’insegna dello sport, della compagnia e, infine, della solidarietà. Chi correndo, chi marciando, chi prendendosi il proprio tempo e godendosi una bella camminata, i presenti hanno dato vita alla 42esima edizione dell’evento che, ancora una volta, ha voluto ricordare due preziosi aidini scomparsi, Angelo Pirletti e Giuseppe Bergomi.

