Grande successo per il campionato di atletica di Chiari. La competizione promossa dal Cfp Zanardelli hanno riunito oltre 300 atleti di 9 scuole della provincia.

Una giornata all’insegna dello sport

Salto in lungo, staffetta, lancio del peso e velocità. Sono solo alcune delle discipline in cui, stamattina, gli studenti del Cfp Zanardelli e di altre 8 scuole del bresciano si sono affrontati. Sfide all’ultimo respiro che hanno animato il centro sportivo comunale con il talento e la voglia di mettersi in gioco di oltre 300 giovani atleti.

L’articolo completo sul Chiariweek in edicola da domani, venerdì 11 maggio.