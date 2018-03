Gambara Pontevichese può valere una stagione. Alle 14.30 ci si gioca il primato nel girone B di terza categoria.

Match dell’anno

Gambara Pontevichese non è una partita, ma “La partita”. Quella che può decidere la stagione e il campionato. Si perché le due squadre si trovano nelle prime due posizioni della classifica, nel girone B di terza categoria, e questo scontro diretto può risultare determinante: i padroni di casa occupano la prima posizione con 53 punti, mentre gli ospiti inseguono a sole due lunghezze (51 punti). Una sfida tra l’attacco mitraglia, quello del Gambara (80 gol fatti) e una difesa quasi imperforabile, quella del Pontevico (solo 10 gol subiti). A dire il vero anche il Gambara ha numeri da ottima difesa considerando che di gol ne ha subiti solo 12 e soprattutto in questo campionato è ancora imbattuto. Se si aggiunge il fatto che è la squadra capolista e che avrà il vantaggio del fattore campo il pronostico pende leggermente proprio dalla parte di chi guida la classifica. Ma la Pontevichese venderà cara la pelle: si annuncia una grande sfida.

Il prepartita

Vigilia serena in casa Pontevico. La squadra di mister Roberto Moscarella già all’andata (0-0) dimostrò di potersela giocare contro la corazzata del campionato. E anche quest’oggi, al cospetto della capolista, la sua squadra enterà in campo con la voglia di provarci:” Siamo sereni, la squadra ha fatto due allenamenti perfetti questa settimana – le parole di mister Moscarella- Da due settimane sto cercando di far passare questo concetto ai ragazzi: in questa partita non ci deve essere nè paura nè tensione ma l’orgoglio di essere arrivati a giocare questo tipo di partite. Perché noi sappiamo da dove siamo partiti tre anni fa: siamo arrivati il primo anno ottavi, l’anno scorso settimi e quest’anno abbiamo fatto un gran bel salto. Esdere arrivati a giocarsi da secondi in classifica questa partita a sei giornate dalla fine, con la prospettiva di potercela giocare e poterci giocare, è motivo di grande orgoglio per noi”.

Di fronte però ci sarà una vera e propria corazzata come il Gambara:” Sono fortissimi e stimo moltissimo il loro allenatore – continua Moscarella- Hanno un modo di giocare che mi piace molto, sempre con la palla a terra e molto organizzato. Ribadisco che sono fortissimi però sicuramente avranno più pressioni di noi: sono loro che devono vincere questo campionato, mentre noi siamo un pò l’outsider e la squadra che ha rotto un pò le uova nel paniere a loro e alla Pavonese. Dunque noi affrontiamo questa partita con serenità, con la voglia di fare una grande partita. Venderemo cara la pelle e proveremo a vincere. Ci crediamo perché abbiamo delle qualità che abbiamo messo in mostra in tutto il campionato e vogliamo dimostrarle anche in questa sfida importante. Partite come queste sono quelle che danno il sale al calcio ed emozioni per il quale si lavora tutto l’anno”.