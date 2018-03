Ennesima sconfitta per l’Orzinuovi basket che ora è veramente a un passo dalla retrocessione.

Orzinuovi 87 – Jesi 98

L’Agribertocchi Walcor Orzinuovi a un passo dalla retrocessione in serie B: la sconfitta patita contro Jesi infatti rende ancora più flebile la speranza di agganciare i play-out. E’ la decima sconfitta consecutiva in un girone di ritorno che è stato veramente avaro di gioie per i bassaioli. Adesso ci vorrà un miracolo per evitare la retrocessione che potrebbe già arrivare oggi in caso di vittoria di Roseto a Ferrara.