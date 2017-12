Atleti clarensi da record nel badminton. Dopo le fatiche delle ultime settimane, gli allenamenti riprenderanno dopo le vacanze.

Atleti clarensi da record

Settimana importante per il Gsa Chiari che ha ottenuto ottimi risultati ottenuti agli Internazionali d’Italia e al Grand Prix di Alessandria disputati nel weekend del 15-17 dicembre. Da giovedì 14 infatti, i tre atleti clarensi che militano nella Nazionale italiana di badminton hanno gareggiato a Milano nello “Yonex Italian International 2017” il torneo più prestigioso d’Italia con giocatori da tutto il mondo. A scendere in campo sono stati Chiara Passeri, Enrico Baroni e Giovanni Toti. Per loro è stata infatti un’ottima occasione per incrementare le proprie esperienze.

La gara del weekend

Sabato 16 e domenica 17, invece, ad Alessandria una parte del team clarense ha gareggiato al “Torneo Victor Grand Prix – Memorial Gege”. Nella categoria under 15, Claudio Longhitano ha vinto un oro, un argento e un bronzo rispettivamente nel doppio femminile, nel doppio misto con Alessandro Gozzini e nel singolare femminile. Nella stessa categoria è arrivato anche un argento per Riccardo Ravelli nel singolare maschile.

Podio clarense

Podio interamente clarense nel singolare maschile dell’under 17. Il primo posto è andato infatti a Matteo Massetti, seguito da Marco Baroni. Terzi invece Alessandro Vertua e Alessandro Gozzini. Vittoria per Alessandro Vertua e Francesca Festa nel doppio misto, quest’ultima arriva terza anche nel singolare. Altri bronzi arrivano da Stefano Baroni e Daniele Berardi nel doppio maschile, da Linda Facchetti con Brambilla (Lario) nel doppio femminile e da Matteo Massetti con Santi nel doppio misto.

Un oro e due bronzi per Mattia Albertini nella categoria Junior che vince in doppio maschile con Volpi (Brescia) e si classifica terzo in singolare e in doppio misto con Carella (Lario). In doppio maschile argento per Massetti e Vertua. Altra vittoria clarense nel doppio misto junior conquistata da Baroni con Delueg (ASC Berg), dietro di loro Alberto Guzzago con Brambilla (Lario).

Altre classificazioni

Nella categoria Senior Lucia Aceti e Martina Moretti in doppio femminile hanno ottenuto una prestigiosa vittoria. Le due ragazzi infatti sono arrivate rispettivamente seconda e terza anche nel singolare. L’Aceti inoltre, insieme a Nicola Vertua si è aggiudicata il terzo gradino del podio nel doppio misto. Argento invece per Diego Scalvini nel doppio maschile insieme a Scafuri (Novi). Nella categoria Master 55 vittoria per il presidente Massimo Merigo.

Dopo la pausa natalizia si riprenderà con il “6° Grand Prix Daniela” a Chiari, 5/6 gennaio 2018 presso il Palazzetto dello sport in via SS Trinità.