Amara trasferta per i cazzaghesi del Team volley. Ma i ragazzi di Antonini hanno conquistato un prezioso punto.

Il Team Volley torna dalla difficile trasferta milanese di sabato con un solo punto ma con molte certezze in più. Una sconfitta tirata per tre a due, fuori casa, contro una delle principali pretendenti al titolo, in scia vincente da 10 partite consecutive (e che ha perso solo una partita in casa, l’ultima a dicembre 2017) +, infatti, non può che essere un buon segnale in vista delle ultime partite di campionato.

Il match

Nel primo parziale Cazzago parte quasi in soggezione. Infatti non riesce a incidere anche a causa, forse, di un lento adattamento ad una palestra non sicuramente all’altezza dello scontro. Vittorio Veneto parte invece bene e domina il parziale che chiude agevolmente per 25 a 16.

Speculare all’inizio di gara anche il secondo set. I padroni di casa infatti sembrano quasi distratti e lasciano agli avversari il tempo di riorganizzare la fase di ricezione/attacco che da lì in poi non perderà più un colpo. Vittoria netta per il TVC che si porta a casa un 25 a 17.

Dopo una prima fase di studio il vero incontro comincia nel terzo e quarto parziale. Finalmente le squadre iniziano a giocare a pieno regime e le forze in campo si equivalgono come dimostrato dal punteggio sempre in parità. Solo un break finale, prima di Vittorio Veneto e poi del Radici TVCazzago, permette alle squadre di avere la meglio sugli avversari e di andare al temutissimo tie break.

Il tie break

Il set finale è un vero spot di quasi 30 minuti per la pallavolo. Sia dal punto di vista tecnico che atletico ma, soprattutto, dal punto di vista dello spettacolo. I molti tifosi presenti (di entrambe le squadre), infatti, sono a rischio infarto fino al fischio finale dell’arbitro. Tutti e 12 i giocatori in campo giocano le proprie carte migliori e in un certo senso si annullano a vicenda portando a scambi molto lunghi ma sempre ben giocati. Entrambi i liberi sono chiamati agli straordinari e sono pochi gli attacchi caduti a terra con facilità. Solo un passaggio a vuoto di Valloncini e compagni sul match point (17 a 16) consentono ai padroni di casa di rimontare e chiudere set e incontro sul 19 a 17.

Punteggi e formazioni

Pallavolo Vittorio Veneto – Radici TVCazzago: 3 – 2 (25/16; 17/25; 25/22; 18/25; 19/17)

Durata set: 22′; 25′; 31′; 30′; 27′

Arbitro: Chiesa

Spettatori: 150

Vittorio Veneto: Perissinotto, Pizzile, Mneardo, Di Benedetto, Castano, Di Mauro, Passoni, Cremonesi, Miniti, Maraboli, Croci, Rovellini, Miele.

Allenatore: Fasce

Vice allenatore: Marchini

Radici TVCazzago: Donna, Uberti (1), Valloncini (15), Simoni (6), Pessina (18), Belotti, Cosa (7), Casnici, Branz (12), Leali (9), Scabelli (5), Pavone (L), Cripezzi (L).