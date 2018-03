Stasera alle 19.30 a Bagnolo Consiglio comunale.

Sette interpellanze

Stasera alle 19.30 torna il Consiglio comunale e come al solito ci sarà tantissimi argomenti di discussione. Prima dei punti all’Ordine del giorno saranno discusse sette interpellanze. Quella presentata dal capogruppo di «Bagnolo la Civica», Renato Ferrari, sarà riguardante il Palaconad e il palazzetto dello sport. Saranno sei invece quelle del capogruppo di «Noi Bagnolesi» Paolo Lanzani. Queste riguarderanno: contratto – trattamento disinfestazione e derattizzazione; impianti di video sorveglianza sul territorio; costruzione supermercato Aldi e sistemazione strade; contenitori del verde; nuovo ufficio anagrafe; legittimità e compatibilità del dottor Fogazzi a ricoprire il ruolo di consigliere della fondazione Fasani.

Otto i punti dell’Ordine del giorno

Otto invece i punti all’Ordine del giorno: rinnovo della convenzione per la gestione associata del comando (responsabile del settore) della Polizia Locale; l’approvazione dell’aggiornamento del piano delle alienazione e valorizzazioni immobiliari; approvazione del piano finanziario e tariffe tassa rifiuti (Tari) anno 2018; approvazione modifica al piano dei servizi – trasformazione di area a destinazione «verde fruibile» in parcheggio fruibile residenziale in via Lizzere angolo via A. Moro; correzione di errori materiali del Pgt vigente; accorpamento al demanio stradale di porzioni di terreno utilizzate a uso pubblico e di proprietà della società autostrade Centro Padane; affidamento all’azienda territoriale della gestione dei Servizi sociali dei Comuni aderenti all’ambito n°9 Bassa bresciana centrale; mozione presentata dal capogruppo Lanzani avente a oggetto «Proposta di Consigli comunali in diretta streaming».