Il Comune di Manerbio cambia per la quinta volta, in cinque anni, il segretario comunale.

Cambia il segretario comunale

Giovedì è stata l’ultima sera in cui è stata presente Adriana Salini, nominata 12 mesi fa.

È la quinta volta dal 2013, ossia da quando a palazzo Luzzago si è insediata l’Amministrazione di centrosinistra, che il segretario è cambiato. Sciogliendo la convenzione con il Comune di Passirano, anche Salini, nominata solo a gennaio, se n’è andata.

Sarà forse con l’avvicinarsi delle elezioni amministrative che il cambio è diventato necessario? No secondo il sindaco Samuele Alghisi. “Nessuno voleva venire in un Comune sottoposto al piano di riequilibrio e io ricordo di aver incontrato almeno una quindicina di segretarie – ha detto – Ora Salini ha ricevuto l’offerta di un posto in una sede importante a Castiglione delle Stiviere”.