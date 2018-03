Se il referendum acqua pubblica si deve fare, occorre decidere in fretta i termini e le modalità.

E’ di ieri la diffida del Comitato Referendario Acqua Pubblica, nella persona del legale rappresentante Mariano Mazzacani. La diffida alla Provincia di Brescia, nella persona del suo presidente Pier Luigi Mottinelli, richiede di:

1) procedere alla stesura e approvazione del bilancio dell’ente, anche provvisorio, entro e non oltre il giorno 20 marzo 2018, ivi inserendo la spesa necessaria per la consultazione referendaria;

2) procedere entro il giorno 25 marzo 2018 alla fissazione della data della consultazione

referendaria da individuarsi in una data non successiva al giorno 24 giugno 2018, ultima data utile come da regolamento citato, articolo 14 comma 2;

3) predisporsi tutto quanto richiesto e necessitato dal citato regolamento (articoli da 15 a 20) per lo svolgimento della consultazione.