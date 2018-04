Dopo il risultato non certo soddisfacente delle elezioni regionali il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha deciso di rimanere a fare il sindaco di Bergamo e di lasciare il Consiglio regionale come membro dell’opposizione.

Onorerò l’impegno con i bergamaschi

“Ho preso la mia decisione: continuerò a fare il sindaco a Bergamo”. Poche riportate dal Giornale di Treviglio per confermare qualcosa che, in realtà era già nell’aria. Dichiarandosi “uomo di gestione” Gori ha deciso di lasciare il consiglio regionale per dedicarsi al proprio mandato amministrativo. Ruolo che, a suo dire, gli consente di essere più utile alla comunità.

Certamente, lo ammette anche Gori, sarebbe stato diverso essere in maggioranza “In quel caso – ha detto – avrei potuto agire anche nell’interesse dei miei concittadini”. Si definisce “Un uomo di gestione” Gori, che sottolinea come stare all’opposizione non sia un ruolo adatto alle sue competenze e capacità. Insomma, per dirla con parole di cesariana memoria, meglio primo a Bergamo che secondo a Milano.