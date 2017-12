Stasera alle 20 a Frontignano Consiglio comunale.

Stasera nella sala civica di Frontignano ci sarà l’ultimo Consiglio comunale dell’anno per quanto riguarda il Comune di Barbariga. Dalle 20 in poi saranno sviscerati gli undici punti all’Ordine del giorno. Un Consiglio comunale ricco che, come ormai di consuetudine per l’ultima Seduta consiliare dell’anno, andrà in scena nella frazione del paese.

Diversi i punti importanti come ad esempio la conferma, per l’anno 2018, dell’aliquota relativa all’addizionale comunale all’Irpef, già vigente nell’anno 2017, la conferma aliquote dell’imposta municipale propria (Imu) per l’anno 2018 e la conferma, per l’anno 2018 dell’aliquota Tasi (tributi per i servizi invisibili), già applicata nell’anno 2017. Inoltre ci sarà l’esame ed approvazione del piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, per il triennio 2018/2020, così come l’esame e l’approvazione del programma triennale delle opere pubbliche, relative al triennio 2018/2020 ed annuale (2018). Tra i punti anche l’esame ed approvazione del bilancio di previsione del triennio 2018/2020 ma anche l’adesione del Comune di Berlingo alla vigente convenzione per il servizio in forma associata della Segreteria comunale tra i Comuni di Borgo San Giacomo, Villachiara, Pralboino, Pavone del Mella e appunto Barbariga.