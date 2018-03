La gambarese Eva Lorenzoni ce l’ha fatta: è entrata in Parlamento.

Eva Lorenzoni vola, insieme alla Lega, alla Camera

Vola la Lega in Lombardia. La 32enne leghista di Gambara Eva Lorenzoni è stata eletta nella Camera dei Deputati. La 32enne correva nel collegio plurinominale di Desenzano del Garda vinto dalla coalizione di centrodestra con 77.534 voti equivalenti al 51,65 per cento. Nell’uninominale correva invece la segretaria regionale di Forza Italia Mariastella Gelmini, eletta. Un risultato senza precedenti quello ottenuto dalla Lega in Italia, considerando che la 32enne era in terza posizione nella lista proporzionale dopo Simona Bordonali e Cesare Giuseppe Donina.

Eva Lorenzoni è tesserata al Carroccio dal 2006. Dal 2008 al 2012 è stata coordinatore MGP (Movimento giovani padani), dal 2014 ricopre il ruolo di segretario di circoscrizione Collegio 28 (Bassa bresciana orientale) ed è stata membro del direttivo provinciale della Lega Nord di Brescia. Dal 2009 al 2014 Lorenzoni è stata anche assessore alla Sicurezza del territorio, oggi è consigliere comunale e capogruppo della Lega Nord di Gambara. Al suo curriculum si aggiunge quindi deputata.