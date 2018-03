Elezioni politiche 2018. Con la quasi totalità di seggi scrutinati è confermato che al nord e soprattutto nel bresciano vince ancora il centro destra.

Elezioni politiche 2018, se la sono giocata M5S e centro destra

Come affermato dagli exit poll, e poi ribadito dalle proiezioni, è oramai certo che la prima coalizione sia quella del centro destra, ma il primo partito il Movimento Cinque stelle.

La situazione fra nord e sud è ben diversa, basti guardare la differenza di percentuali fra la provincia di Brescia e i dati nazionali. Nel collegio Lombardia 2 per il Senato stravince il centro destra che si prende oltre la metà dei voti, il 53,22% con la Lega che la fa da padrona al 35,12% e Forza Italia al 13,8%; Movimento 5 Stelle al 17,85 e Partito democratico al 23,03%.

Con la nuova legge elettorale si saprà solo nelle prossime settimane chi formerà il governo e chi sarà la forza politica della maggioranza.

Elezioni politiche, centro sinistra fuori dai giochi?

Di certo però a moltissimi elettori interessa sapere le percentuali del proprio partito.

Gli eletti nei collegi uninominali

Per i collegi nominali è già possibile avere i nomi degli eletti alla Camera e al Senato; per i collegi di Brescia sono tutti gli esponenti proposti dal centro destra.

I futuri deputati saranno: Stefano Borghesi nel colleggio di Lumezzane, Adriano Paroli per quello di Brescia, Simona Pergreffi per Treviglio e Maria Alessandra Gallone per Bergamo.

I futuri senatori per i collegi uninominali saranno: Simona Bordonali assessore uscenti in Regione, per Brescia, Maria Stella Gelmini per Desenzano, Paolo Formentini per Lumezzane, Alessandro Colucci per Palazzolo e Alessandro Sorte per Romano di Lombardia.

I numeri

Gli scrutini non sono anocora del tutto terminati. Nelle tabelle seguenti sarà possibile seguire lo spoglio in continuo aggiornamento per il colleggio Lombardia 2 per il Senato; scegliendo fra le varie opzioni si possono vedere i risultati paese per paese, spostarsi sui collegi uninominali o leggere i risultati per la Camera.

E le elezioni regionali?

Per sapere chi sarà il prossimo governatore della Lombardia ci sarà da aspettare qualche ora più. Gli scrutini inizieranno lunedì pomeriggio dalle 14.