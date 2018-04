Corsa alle elezioni amministrative del 10 giugno per la civica di maggioranza che propone un progetto di continuità con il sindaco attuale candidato anche nella prossima tornata.

Si ricandida Mazza

Il gruppo civico di maggioranza «Rinnovamento Popolare», che per cinque anni ha retto il Comune nel solco di una tradizione popolare trentennale, ha formalmente chiesto la disponibilità di GianCarlo Mazza, 43 anni, sindaco attualmente in carica, a candidarsi per un secondo mandato.

