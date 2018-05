Sono quattro le liste che si sono finora proposte per le elezioni amministrative del 10 giugno. Il limite per presentare le liste, associate ad almeno 100 firme, è stato stabilito a un mese prima delle elezioni, quindi giovedì 10 maggio.

Le liste, i candidati e i simboli

Il sindaco uscente Samuele Alghisi, 47 anni, tenta il bis con il «Patto civico per Alghisi sindaco» appoggiato dal Partito democratico. Ieri il primo cittadino ha presentato la squadra di 16 candidati per il Consiglio comunale e i 5 assessori esterni, nominati dal sindaco: Paola Masini, Giandomenico Preti, Fabrizio Bosio, Liliana Savoldi e Paolo Vittorielli.

Il centrodestra è diviso. La lista «Uniti per Manerbio», che raccoglie il gruppo civico Manerbio Insieme, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Udc, è guidata dal 37enne Federico Mosca, avvocato. La Lega corre da sola con il 62enne Ferruccio Casaro, geometra e capogruppo del Carroccio in Consiglio comunale: la squadra sarà composta anche da alcuni civici. La quarta lista è quella del 33enne Alberto Caldera, operaio ed esponente di Forza Nuova, anche lui sulla strada del civismo.

È ancora presto per fare valutazioni ma, come accaduto nel 2013, è probabile che la sfida si concentrerà soprattutto tra il «Patto Civico» di Samuele Alghisi e «Uniti per Manerbio» di Federico Mosca, infatti entrambi i gruppi sono di forte ispirazione civica e raccolgono consensi di note figure manerbiesi.