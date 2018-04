E’ preparata, motivata e, soprattutto, “appassionata del proprio paese”. Anna Lisa Secchi, 48 anni, è la candidata sindaco che il 10 giugno correrà alle elezioni con la lista civica “Bene Comune: Insieme per Castelcovati”.

Elezioni Castelcovati: Anna Lisa Secchi è il volto di “Bene Comune”

Madre di tre figlie, insegnante di inglese alla scuola secondaria di primo grado, la 48enne ha alle spalle vent’anni di esperienza nell’insegnamento, grazie alla quale “ho potuto maturare una sensibilità e attenzione nei confronti dei ragazzi adolescenti che affrontano cambiamenti e situazioni non sempre facili”, ha spiegato la Secchi. “Inoltre ho potuto confrontarmi da vicino con situazioni di grande disagio sociale e con uomini e donne con dipendenze varie, alcolismo, tossico-dipendenza, ma non solo. E’ stata una sfida per me e ne sono uscita arricchita, più consapevole e più competente”.

L’amore per il paese

Da sempre attiva nel territorio, anche come genitore coinvolto e attento alle questioni sociali e culturali, per molti anni la candidata ha ricoperto il ruolo di presidente della commissione biblioteca in collaborazione con altre amministrazioni. Ha lavorato in accordo con molti volontari e si è impegnata nella promozione di numerose iniziative ad ogni livello. Ora, assieme al suo team, è pronta a mettersi in gioco per il bene del paese e di tutti i covatesi.

