Il centro destra corre unito, non solo alla regionali e alle nazionali ma anche alle elezioni comunali; almeno a Quinzano.

Centrodestra per Quinzano

Ed è proprio “Centrodestra per Quinzano” la lista che correrà per Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia con Gianfranco Bosio al timone. “Persona onesta capace e vicina ai nostri valori, anche se non tesserato in nessun parito” è stata la descrizione del candidato sindaco.

Questa la dichiarazione d’intenti del gruppo: “La lista Centrodestra per Quinzano correrà democraticamente alla “presa del Municipio”, mettendosi al fianco dei quinzanesi desiderosi di un netto cambiamento. Il termine “presa”, in richiamo alla nota Bastiglia, non è casuale, ma teso ad evidenziare la nostra voglia di riportare la popolazione quinzanese al centro della politica comunale”.

Stoccata all’attuale maggioranza

Nel comunicato stampa di presentazione non sono mancati gli attacchi all’attuale Amministrazione:

Da 15 anni (e ribadiamo 15 anni!) il nostro paese è amministrato da una civica che di “civico” ha ben poco, essendosi dimostrata sempre più lontana dai cittadini e dalla collettività. Una linea amministrativa deleteria per la socialità e la floridezza del territorio, spesso dettata da dissapori politico-ideologici che nulla hanno di civico, come del resto dimostra la recente candidatura a senatore del sindaco Andrea Soregaroli che, inserendosi tra le liste di sinistra in appoggio al Partito Democratico, ha finalmente tolto la maschera apartitica indossata come vicesindaco e primo cittadino. Siamo consapevoli di trovare un bilancio comunale ridotto all’osso dai mutui accesi e dagli sprechi perpetrati dalla Civica Quinzano. Basti pensare come, nel 2013, gli attuali amministratori abbiano distribuito porta a porta il classico “programma dei sogni”, salvo poi scontrarsi con la realtà comunale da loro stessi creata, senza concludere nulla di quanto propinato agli elettori… Noi non siamo così!

Le promesse agli elettori