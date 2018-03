Studentesse covatesi premiate al Quirinale: le giovani sono le vincitrici lombarde per il concorso “Le madri della Costituzione”.

Sono volate fino Roma da Castelcovati per essere premiate in quanto vincitrici (per la Lombardia) del concorso nazionale “Le madri della Costituzione”. Sono Veronica Barboglio, Martina Cabrioli, Giulia Festa e Samanda Tabaku le quattro alunne, frequentanti la 3C delle medie covatesi, che ieri mattina al Quirinale hanno ricevuto un meritato riconoscimento per l’impegno e la creatività dimostrata nel loro lavoro.

A portarle nella Capitale è stata Adele Bei, una delle 21 parlamentari elette all’Assemblea costituente italiana nel 1946 e al cui impegno si deve la redazione della nostra Legge Fondamentale. L’elaborato prodotto dalle alunne, infatti, ha analizzato proprio la sua vita e la sua figura.

