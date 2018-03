Si blocca lo scuolabus in paese, a cusa delle mancanza delle targhe sui mezzi trasporto.

Bloccati gli scuolabus

Caos da qualche giorno per i piccoli studenti dei due poli scolastici, rimasti senza servizio di trasporto, dopo i recenti cambi della Trenzano Servizi.

Le cause dello stop

La partecipata comunale, che aveva in gestione il servizio scuolabus, ha recentemente cambiato natura giuridica. Il tutto però ha portato ad un disguido burocratico con il motorizzazione civile. Il passaggio di proprietà ha visto intrappolato sul nastro dell’Umc la pratica trenzanese e l’autorizzazione del mezzo. A piedi da qualche mattina, le

classi delle medie e delle elementari sia a Trenzano che a Cossirano si sono così autonomamente attrezzate per arrivare a scuola.

Le dichiarazioni dal Comune

«Il servizio rimarrà sospeso sino a mercoledì. Il passaggio di proprietà dello scuolabus implica una nuova immatricolazione, con relativo collaudo e revisione. La motorizzazione ha fatto sapere al Comune che domattina dovrebbero arrivare le targhe» hanno comunicato dagli uffici.

In attesa del ripristino, gli alunni sono stati accompagnati dai genitori a piedi o in auto, in via don Pietta, in via San Valentino e in piazza IV novembre.