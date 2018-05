I nuovi insediamenti

E’ un momento significativo per BTL, cambiamenti innovazione e insediamenti. Una nuova strategia per il rilancio della banca, partendo dell’individuazione del nuovo direttore generale Matteo De Maio che, da oltre 25 anni, è impegnato su temi legati al Credito Cooperativo e, da ultimo, ha avuto una posizione di alto livello in Cassa Centrale Banca come vice direttore area commerciale.

In vista dell’Assemblea dei Soci programmata per sabato 26 maggio, BTL sottolinea come il riassetto del vertice operativo sia stato completato, conferendo il ruolo di vice direttore vicario a Gian Carlo Mor, e la nomina a responsabile della direzione commerciale a Pietro Gozzini. BTL, con i suoi 74mila clienti, copre l’asse che va dal Lago di Garda a Milano con 71 sportelli presenti.

Linee guida e sviluppi

La volontà è quella di allinearsi e lavorare seguendo le linee guida del Gruppo. I primi mesi del 2018 hanno intensificato il legame con Cassa Centrale Banca di Trento in vista della costituzione del Gruppo Cooperativo e del ruolo che BTL intende avere sul fronte dello sviluppo commerciale della futura Capogruppo. Lo scorso 19 aprile, Cassa Centrale ha presentato istanza a Banca d’Italia per l’autorizzazione alla costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo, la risposta si attende entro i 120 stabiliti. Con l’avvio del 2019 avverrà l’effettivo avvio del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale. La forma societaria di Spa della Capogruppo garantirà forza e capacità di raccolta di capitale sul mercato, rappresentando una svolta in termini di alleanze strategiche con partner istituzionali che condividono i princìpi ispiratori e i valori del Gruppo Bancario Cooperativo.

La stima è che una volta costituito il Gruppo, questo andrà a collocarsi tra i primi 10 Gruppi Bancari Italiani, contando circa 1.600 sportelli, oltre 11.000 collaboratori e raggiungendo così un patrimonio di 7 miliardi di euro.

Un nuovo modo di fare banca

“E’ un nuovo modo di fare banca” – spiega il nuovo direttore De Maio – “vogliamo continuare a dare valore territoriale perché siamo consapevoli di coprire un asse geografico-economico molto importante. La prospettiva è quella di pensare e agire da protagonisti: BTL resterà banca del territorio seppur legata a Cassa Centrale. Il modello di sviluppo parte da noi, la testa e i pensiero di come sviluppare la banca resta nostro patrimonio, senza nessun tipo di costrizione da parte di Cassa Centrale”.