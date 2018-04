Bando biodiversità. Un contributo per incentivare e anche migliorare il territorio aperto agli agricoltori di Rudiano.

Bando biodiversità per gli agricoltori di Rudiano

Il progetto si inserisce nell’ambito del programma di sviluppo rurale per l’anno 2018. L’Amministrazione ha quindi aperto un bando dedicato a tutti gli agricoltori locali per finanziare diversi interventi. Tra questi la realizzazione di siepi, filari e fasce tampone boscate, il ripristino della funzionalità dei fontanili e la creazione di nuove zone umide sui terreni agricoli.

Le domande

I fondi per gli interventi saranno dunque erogati dalla Regione e vincolati dai 5 ai 10 anni, a secondo della tipologia dei lavori. Le domande vanno presentate per via telematica entro e non oltre le 12 di lunedì 16 aprile. Per informazioni contattare le associazioni di categoria. Altrimenti è possibile chiamare l’ufficio tecnico al numero 0307060731 o i responsabili della Regione allo 0267652557.