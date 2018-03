Un’altra possibilità per il riattivare il trasporto scolastico: giovedì 15 marzo apriranno le iscrizioni.

Aperte iscrizioni per lo scuolabus a Castelcovati

L’Amministrazione comunale ha espresso la sua volontà, per l’anno 2018/2019, di riattivare il servizio scuolabus. “E’ di importanza fondamentale per le tante famiglie che, per questioni lavorative o personali hanno difficoltà ad accompagnare i propri figli nel tragitto casa/scuola e viceversa”, ha spiegato il sindaco Camilla Gritti in un comunicato.

Nuova chances per il servizio

A causa della mancanza di personale interno al Comune, è stato deciso di affidare tale servizio ad una ditta specializzata nel settore individuata tramite l’apposita procedura. L’attivazione è però subordinata al raggiungimento di 25 utenti. “L’anno scorso il servizio non era stato attivato in quanto non era stato raggiunto il numero dei partecipanti”, ha continuato il sindaco. “Con rammarico non era stato possibile accogliere le richieste formulate da alcune famiglie. Al fine di evitare questo inconveniente, e di dare agli interessati più tempo per esprimere la loro volontà, l’Amministrazione anticiperà la data di iscrizione a giovedì 15 marzo”.

Le famiglie degli alunni iscritti alla scuola primaria potranno presentare domanda all’ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, o inviandola a protocollo@pec.comune.castelcovati.bs.it. La scadenza è fissata per il 31 agosto.