E’ Brian Sacchetti, campione di serie A, l’ospite d’eccezione del torneo di basket che si sta svolgendo questa mattina al Palazzetto dello sport di Chiari.

Torneo di basket

Questa mattina i giovani di tante scuole si stanno confrontando nel torneo di basket organizzato dal Cfp di Chiari. Si tratta della quarta edizione di questa manifestazione che riscuote sempre un grande apprezzamento fra gli studenti.

Ospiti dell’appuntamento sportivo erano il Gigli di Rovato, l’Einaudi di Chiari, il Cfp Zanardelli di Brescia e il Rizzoli e Pianmarta di Milano.

Competizione all’insegna del divertimento

Quella di questa mattina è stata una competizione sportiva che ha lo scopo di divertirsi in modo sano e imparare a confrontarsi rispettando le regole. Un modo per mettersi alla prova e stare in compagnia.