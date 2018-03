Ieri, nella parrocchiale di Santa Maria Maddalena di Brandico, si è tenuta l’emozionante Via Crucis vivente.

La Via Crucis

Intensità, profondità e spiritualità. Si potrebbe sintetizzare in questo modo la Via Crucis vivente che si è svolta domenica a Brandico. La preghiera è stata officiata da don Giancarlo Zavaglio, mentre un gruppo di parrocchiani, vestito con gli abiti del tempo di Gesù, ha messo in scena le stazioni che lo hanno avvicinato alla morte sulla croce e alla sua resurrezione. Si è così passati dall’ultima cena all’arresto di Gesù e al suo processo davanti a Ponzio Pilato con la liberazione di Barabba e la condanna a morte di Gesù voluta dai sacerdoti del Sinedrio. Le tappe della passione di Cristo sino alla sua crocifissione sono state poi rappresentate al meglio sul sagrato della chiesa e nella piazzetta IV Novembre.