Via Crucis La processione ha riunito i castrezzatesi

Grande successo per la Via Crucis di ieri sera. La processione ha riunito i castrezzatesi in un solenne momento di riflessione.

Hanno sfidato il tempo incerto. Si sono riunito nella chiesa parrocchiale per ricordare gli ultimi momenti della vita di Gesù. Poi, con i cuori un po’ tristi ma certi della grande festa di domani, si sono incamminati lungo le vie del paese. Anche quest’anno la Via Crucis è stato un momento importante a Castrezzato. Un momento di raccolta e di riflessione a cui la comunità non ha mancati di partecipare.

Un’intera comunità riunita

Dopo la recita della Passione di Cristo, i partecitàpanti si sono incamminati lungo le vie di Castrezzato. E non è mancato nessuno a questo sentito appuntamento. Dalle autorità civili alle associazioni d’arma, dai gruppo di volontariato ai cittadini di tutte le età. Tutti si sono riuniti l’uno con l’altro per celebrare il sacrificio di Gesù e preparare i cuori alla Pasqua.