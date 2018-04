“Niente di nuovo scambio dono e cerco a Verola & Friends ” è un progetto nato da alcune mamme in collaborazione con l’associazione “Pianeta filo filo”. Verolanuova e Verolavecchia sono i territori interessati, ma, come vogliono gli organizzatori, non c’è limite al baratto.

Come nasce il progetto

Il progetto si prefigge il baratto come mezzo per liberarsi di oggetti che non si usano più e dare vita ad altri in modo da evitare accumuli di cose e sprechi nelle nostre case.

Uno scambio che inneggia al riciclo e al riutilizzo.

Le regole del baratto

Il baratto si basa su scambi di oggetti in buono stato che però non usiamo più, in cambio di prodotti alimentari e per le pulizie. E’ vietato chiedere soldi, o oggetti come gratta e vinci, sigarette e schede telefoniche, questo il regolamento che il gruppo si è auto-imposto.

“Sono entrata a far parte di questo meraviglioso gruppo circa un mese fa e mi sono liberata di parecchie cose che non usavo più per ricevere in cambio altre che invece mi servono ,sto incontrando persone simpaticissime e divertenti con voglia di socializzare e di aiutarsi a vicenda”. Questa la testimonianza di una frequentatrice del gruppo.

Baratto ma anche filosofia di vita per “Verola & Friends”

Il gruppo del Baratto è diventato anche un bar, il bar Athos, a Verolanuova in via Dante 13. Un luogo funzionale ma anche di convivialità. Il posto è ancora in fase di allestimento, ma in molti stanno contribuendo alla buona riuscita del progetto. E’ già stata allestita un’area bimbi all’interno, dove viene servita una merenda sana a base di yogurt e frutta. L’idea è di vendere prodotti senza lattosio, senza glutine e vegani.

Anche l’arredamento del bar risponde alla filosofia del ri-uso: il bar lo stanno arredando con materiale recuperato (da un copertone è nato un portaombrelli).

Ma non sono finite le sorprese: lo spazio all’esterno per i bambini è attrezzato con un campetto di bocce, con copertoni con piccole cucine ad altezza bimbo. Se tutto ciò può sembrare casuale, i membri del gruppo specificano che non lo è: “i piccoli verranno istruiti col metodo Montessori in modo da renderli responsabili ed autonomi fin da piccini” spiegano in una nota.