Ultimo giorno per iscrivere i propri figli alla classe bilingue all’asilo pontevichese

Aria di novità all’infanzia «Filippo Ugoni», da settembre con alcuni piccoli si parlerà in inglese.

Dopo un incontro preliminare tenuto da parte del personale dell’asilo con i genitori è nata la possibilità di aprire di una classe bilingue.Le famiglie infatti potranno scegliere il percorso linguistico nella formazione dei propri figli entro oggi, giovedì 5 aprile.

Il progetto didattico è stato possibile grazie alla collaborazione della cooperativa sociale Onlus «Infanzia e futuro».

La sezione bilingue sarà conforme alla formazione scolastica tradizionale. I bambini affronteranno il progetto formativo in italiano e in inglese, grazie a una insegnante anglofona che affiancherà quella italiana.

La madrelingua parlerà ogni giorno con i bimbi in inglese per diverse ore, anche durante il pranzo, per dar loro un approccio didattico anche di aspetti tipici della quotidianità.

La maestra in lingua italiana aiuterà i bambini nell’apprendere i concetti che di volta in volta verranno espressi.