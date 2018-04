Questa mattina la mascotte della fiera TravagliatoCavalli, lo sceriffo Travallino, ha fatto visita agli studenti delle elementari di Travagliato.

TravagliatoCavalli, tutto pronto

Fra poche ore il centro di Brescia si riempirà di cavalli e carrozze per la tradizionale e ormai famosa sfilata in previsione dell’apertura della 39esima edizione della fiera equestre.

Travallino questa mattina ha incontrato gli studenti delle scuole di Travagliato, portando gioia e tanti sorrisi. Con Travallino c’era anche il vicesindaco di Travagliato Simona Tironi e l’ideatore della mascotte, Gianni Naoni.

Gli appuntamenti a Brescia

Alle 15.30 in Piazza Loggia si terrà un’esibizione speciale di Acrobalance. Due artisti si esibiranno in un passo a due di acrobazie fantastiche in attesa dell’arrivo della sfilata.

A seguire, un flash mob in stile Dab della Travallinodance, sempre in piazza Loggia.