Terzo Memorial in ricordo del covatese Eugenio Secchi. Grande successo per la competizione cinofila in onore dello storico allevatore.

Quale modo migliore per ricordare qualcuno se non celebrando la passione che ha coltivato in vita? Domenica, in occasione della “Garda winner” di Montichiari, è andata in scena la terza edizione del “Memorial Eugenio Secchi”, la competizione cinofila istituita in onore dello storico allevatore di alani covatese e titolare dell’affisso del Leone Stellato, scomparso nel 2015, che anche quest’anno ha premiato le migliori eccellenze del mondo canino. Figura di riferimento nel mondo degli allevatori, Secchi è stato ricordato anche quest’anno con una gara degna di lui.

