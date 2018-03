Stasera nella biblioteca di Orzinuovi presentazione del libro Sette spiriti.

Stasera alle 20.45 nella biblioteca di Orzinuovi presentazione del libro Sette spiriti. Un libro di Marco Brio che racconta un viaggio in Perù di un adolescente alla scoperta di luoghi esotici che si trasforma in una ricerca interiore che lo porterà a rivalutare i suoi punti di vita. Un ragazzo che è partito da casa come un turista ed è ritornato con l’animo di un viaggiatore, con la consapevolezza di sapere cosa conta veramente per lui e dove trovarlo.